Мапуту, Мозамбик, , 10:01 — REGNUM

Международная Благов[е⅝ организация Save the Children столкнулось с проблемой нехватки средств для помощи тысячам пострадавших от тропических циклонов в Мозамбике, передает CNN Africa.

Помощь нуждающимся (сс) Feed My Starving Children (FMSC)

По информации издания, организация Save the Children обратилась за дополнительным финансированием для решения проблем Мозамбика.

В результате удара урагана «Кеннет» в четверг, 25 апреля, в Мозамбике погибли 38 человек. Более 35 тысяч были ранены. Циклон «Идай» нанес более серьезные разрушения: 750 человек погибли, ущерб от удара стихии оценивается одним миллиардом долларов США.

«Оба циклона разлучили семьи и разрушили домохозяйства. Человеческие потери ужасающие. Люди, жившие на грани нищеты, остались ни с чем. Пожертвования сокращаются, мы находимся в чрезвычайной ситуации», — заявил Николас Финней, руководитель группы реагирования организации Save the Children.