Четверг, 2 Мая 2019 года
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В Москве зафиксировано очень низкое атмосферное давление

Общество

Побит рекорд 35-летней давности

В Москве зафиксировано очень низкое атмосферное давление
Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль. 1897

Москва, 2 мая 2019, 09:35 — REGNUM  Атмосферное давление в Москве побило рекорд 35-летней давности. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает Гидрометцентр России.

Сегодня в 6:00 утра в столице было зафиксировано атмосферное давление в 735 мм ртутного столба. Такое низкое атмосферное давление 2 мая было зафиксировано в 1983 году.

При этом Гидрометцентр предупреждает, что давление в столице может продолжить падать и может достичь 732 мм ртутного столба.

Погода в Москве ожидается облачная, но с пояснениями. Может пройти небольшой дождь. Температура воздуха не превысит 12−14 градусов Цельсия.

Напомним, что погода в столичном регионе изменилась после прихода атлантического циклона с запада.

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