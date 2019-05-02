На остановках Тюмени разместили «говорящие» портреты бездомных

Тюмень, , 09:18 — REGNUM В Тюмени уличные остановки «украсили» портретами бездомных с краткими историями их жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили инициаторы акции из дома милосердия «Богадельня».

"Портреты говорят» — это первая в городе социальная акция подобного формата. Проект знакомит тюменцев с разными сторонами жизни, рассказываем о проблеме бездомности. Опыт по-своему уникальный, в нашем городе беседы о бездомности в таком ключе ещё никогда не велись, интересно оценить этот опыт — будет ли полезен, эффективен, что даст? В основу макетов легли портреты пациентов Дома милосердия «Богадельня», написанные художницей-волонтёром Анастасией Чигридовой, которая приходит помогать «Богадельне» больше года, а параллельно зарисовывает и записывает истории человеческих судеб», — сообщают в доме милосердия.

Акция реализуется на деньги волонтёров и благотворителей. Пока плакаты с портретами бездомных появились на 10 остановочных комплексах.

Общественная организация «Богадельня» появилась в Тюмени в феврале 2007 года с открытия благотворительной столовой. Через год горадминистрация выделила волонтёрам ветхое двухэтажное здание. Волонтёры отремонтировали его и сейчас там располагается благотворительная столовая и временное убежище для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.