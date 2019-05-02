В США подозреваемого в убийстве арестовали спустя 47 лет

Таллахасси, США, , 05:08 — REGNUM Подозреваемый в жестоком убийстве женщины в 1972 году арестован в американском штате Флорида. Задержать злоумышленника позволили современные технологии анализа ДНК, сообщает газета News & Observer.

Преступление было совершено 47 лет назад в штате Северная Каролина. Местная жительница, 33-летняя Бонни Нейборс пропала, когда шла в школу за старшим сыном с младенцем на руках. Женщину долго искали и обнаружили мёртвой в доме мигрантов неподалеку от города Бенсона. Её маленький ребенок был жив и находился рядом.

В 2007 году расследование было возобновлено, но подозреваемого арестовали лишь 29 апреля 2019 года. Им оказался 65-летний Ларри Джо Скотт.

Мужчине предъявили обвинения в похищении и убийстве, он будет экстрадирован в Северную Каролину. Пока неизвестны ни мотивы убийства, ни то, как были связаны преступник и жертва. Заключительная экспертиза должна подтвердить причастность Скотта к преступлению.

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