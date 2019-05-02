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1 мая в Екатеринбурге напомнили о пенсионной реформе и знамённой группе

Общество

«Неофициальный» Первомай

Екатеринбург, 2 мая 2019, 06:40 — REGNUM  Центральный проспект Екатеринбурга оказался переполнен протестными лозунгами в День международной солидарности трудящихся. Наиболее социальной получилась демонстрация несистемных левых сил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Представители движений «Межрегиональное объединение коммунистов», РКРП и других структур сделали акцент на теме пенсионной реформы. Участники «Красного марша» призвали продолжать борьбу против повышения пенсионного возраста. А отдельная колонна активистов напоминала о возвращении трудового памятника Урала — Краснознамённой группы с Орденом Ленина — который власти города обещали поставить на историческое место.

«Марш» собрал более 200 человек.

С меньшим успехом, нежели в 2018 году, провели первомайскую демонстрацию представители КПРФ. Участников было около 250 человек. Возможно, это связано с расколом внутри свердловской организации — противники действующего руководителя обкома Александра Ивачёва учредили 1 мая «альтернативный комсомол», что увело часть людей с демонстрации. На торжественном митинге организаторы тоже обратили внимание на «антисоциальные» реформы властей и рассказали о «травле» экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина: по мнению представителей КПРФ, тот испытывает колоссальные проблемы после президентской гонки.

Менее 100 человек собрали демонстрации «Справедливой России» и ЛДПР. Либерал-демократы решили провести митинг на Октябрьской площади, а не на площади 1905 года. В основном они ограничились партийной символикой и воздушными шарами.

Также менее сотни человек собрали представители Национально-освободительного движения, в очередной раз призвавшие дать президенту России Владимиру Путину дополнительные полномочия. Также активисты настаивают на референдуме по изменению российской Конституции.

Напомним. 1 мая вся страна отметила День Весны и труда. В Свердловской области первомайские мероприятия объединили более 100 тыс. человек.

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1 мая
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