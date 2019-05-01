Вратарь «Порту» Касильяс о сердечном приступе: «Все под контролем»

Лиссабон, , 23:13 — REGNUM Голкипер португальского футбольного клуба «Порту» Икер Касильяс, перенесший 1 мая сердечный приступ, сообщил фанатам о своем состоянии.

«Все под контролем, — написал спортсмен на странице в соцсети Twitter. — Очень испугался, но невредим».

Касильяс также поблагодарил всех фанатов, кто беспокоился о его здоровье.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 37-летний вратарь футбольного клуба «Порту» Икер Касильяс, который большую часть карьеры провел в мадридском «Реале», перенес сердечный приступ.

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