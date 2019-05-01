«Глаза боятся, а очки смелые»: монстрация в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 21:47 — REGNUM В Екатеринбурге 1 мая состоялась ставшая уже традиционной монстрация. Десятки человек прошли по жилому району Вторчермет — одной из окраин города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На акцию пришли не только жители Екатеринбурга, но и других городов. Было много детей. Среди лозунгов были такие, как «Глаза боятся, а очки смелые», «Я дальтоник, мне всё фиолетово», «Большой бред следит за тобой», «Привет, Вторчермет!» и другие.

Монстрация проводится в Екатеринбурге уже несколько лет. По разным оценкам, на неё пришли около 100 человек. Впрочем, журналист Семён Чирков, который является организатором мероприятия, отмечает: главное для него не количество, а то, что люди пришли и акция состоялась.

Добавим, некоторые граждане приняли в акции участие впервые. Конечно же, были и те, для кого участие в монстрации не первое. Как правило, к каждой такой акции они готовят оригинальные лозунги.