В Ташкенте прошел круглый стол по народной дипломатии в ШОС

Ташкент, , 20:08 — REGNUM Актуальные проблемы народной дипломатии в условиях глобализации обсуждались на круглом столе в Ташкенте, который обобщил соответствующую практику стран ШОС, сообщает 1 мая Синьхуа со ссылкой на заявление директора Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Рахматуллы Назарова.

Участники форума обсудили возможности народной дипломатии в укреплении регионального сотрудничества. Политический советник посольства КНР в Узбекистане Чжан Вэньчуань обратил внимание на китайский опыт времен Великого Шелкового пути, когда первую поездку на Запад совершил китайский посол Чжан Цань. По словам дипломата, народной дипломатии помогает широкая сеть побратимских отношений между городами, система международных обменов в сфере науки, культуры и искусства, а также между общественными организациями и движениями.

В качестве примера советник посольства КНР привел отношения между Ташкентом и Шанхаем, Сианем и Самаркандом, Лояном и Бухарой. Определенный опыт народной дипломатии накоплен в китайском комитете ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству.

Отметим, что ташкентский форум был организован узбекистанским Центром народной дипломатии ШОС и Университетом мировой экономики и дипломатии.