Первомай в Екатеринбурге: фоторепортаж

Екатеринбург, , 20:40 — REGNUM В Свердловской области первомайские торжества объединили более 100 тысяч человек. Больше всего народу прошли по праздничным улицам в Екатеринбурге, из них самой массовой была колонна, которая объединила представителей «Единой России», профсоюзов, Общероссийского народного фронта и трудовых коллективов, учебных заведений, учащиеся училища Олимпийского резерва. В «официальной» колонне прошли примерно 25 тысяч человек.

Во главе встали первые лица города и области. Участники праздничного шествия дошли до площади 1905 года, где состоялся митинг. К собравшимся обратились губернатор области Евгений Куйвашев, депутат Госдумы и лидер свердловских профсоюзов Андрей Ветлужских, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и другие.

Евгений Куйвашев отметил с трибуны, что в 2019 году Свердловская область отмечает своё 85-летие. И к этому юбилею она подошла с позитивным настроем на будущее и хорошими результатами. По плечу и решение новых задач. Тех, которые тесно связаны с выполнением «майского» указа Владимира Путина и национальных проектов, а также региональной программы «Пятилетка развития». Эти задачи ориентированы на качественное изменение жизни жителей Урала.

«При этом защита интересов и прав трудящихся, создание новых рабочих мест, рост производительности, улучшение условий и достойная оплата труда — это бесспорные приоритеты для органов власти всех уровней, бизнес-сообщества и профсоюзов», — сказал губернатор.

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