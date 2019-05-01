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Первомай в Екатеринбурге: фоторепортаж

Общество

Больше всего людей традиционно объединили профсоюзы и единороссы

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Первомай в Екатеринбурге: фоторепортаж
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Тысячи людей

Екатеринбург, 1 мая 2019, 20:40 — REGNUM  В Свердловской области первомайские торжества объединили более 100 тысяч человек. Больше всего народу прошли по праздничным улицам в Екатеринбурге, из них самой массовой была колонна, которая объединила представителей «Единой России», профсоюзов, Общероссийского народного фронта и трудовых коллективов, учебных заведений, учащиеся училища Олимпийского резерва. В «официальной» колонне прошли примерно 25 тысяч человек.

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Представители Уральского завода тяжёлого машиностроения
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Представители Уральского завода тяжёлого машиностроения
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Идут на демонстрацию
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Идут на демонстрацию
3
Идут на демонстрацию
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Идут на демонстрацию
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Идут на демонстрацию
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Идут на демонстрацию
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На праздник
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На праздник
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В Первомай
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В Первомай
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А на улице снег
Алексей Колчин © ИА REGNUM
А на улице снег

Во главе встали первые лица города и области. Участники праздничного шествия дошли до площади 1905 года, где состоялся митинг. К собравшимся обратились губернатор области Евгений Куйвашев, депутат Госдумы и лидер свердловских профсоюзов Андрей Ветлужских, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и другие.

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Перед демонстрацией
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Перед демонстрацией
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Профсоюзы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Профсоюзы
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Трудовые коллективы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Трудовые коллективы
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Трудовые коллективы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Трудовые коллективы

Евгений Куйвашев отметил с трибуны, что в 2019 году Свердловская область отмечает своё 85-летие. И к этому юбилею она подошла с позитивным настроем на будущее и хорошими результатами. По плечу и решение новых задач. Тех, которые тесно связаны с выполнением «майского» указа Владимира Путина и национальных проектов, а также региональной программы «Пятилетка развития». Эти задачи ориентированы на качественное изменение жизни жителей Урала.

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Единороссы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единороссы
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Участник оркестра
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Участник оркестра
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Возле мэрии
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Возле мэрии
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Памятник Ленину
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Памятник Ленину
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На трибуне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На трибуне

«При этом защита интересов и прав трудящихся, создание новых рабочих мест, рост производительности, улучшение условий и достойная оплата труда — это бесспорные приоритеты для органов власти всех уровней, бизнес-сообщества и профсоюзов», — сказал губернатор.

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Читайте ранее в этом сюжете: Первомайский «официальный» митинг объединил 25 тыс. жителей Екатеринбурга

regnum author Алексей Колчин
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1 мая
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