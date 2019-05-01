Калужская область присоединилась к всероссийской акции «Красная гвоздика»

Калуга, , 19:37 — REGNUM С 1 мая по 22 июня 2019 года движение «Волонтеры Победы» совместно с благотворительным фондом «Память поколений» проводят всероссийскую акцию «Красная гвоздика».

В 83 регионах Российской Федерации открылись специальные точки, где добровольцы с коробками, на которых изображена символика «Памяти поколений», собирали пожертвования, распространяя значки «Красная гвоздика». В акции принимают участие шесть тысяч волонтёров. Собранные средства планируется потратить на приобретение лекарств, медицинского оборудования и для реабилитации ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий.

Как сообщили 1 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональное отделении ВОД «Волонтеры Победы», значки «Красная гвоздика» волонтёры начали распространять в Калуге, а также в Думиничском, Сухиничском, Малоярославецком, Медынском и Юхновском районах.

«Данная акция призвана напомнить людям, что ветераны нуждаются в поддержке, что память об их делах и заслугах должна передаваться из поколения в поколение и всегда оставаться в нашем обществе», — заявила куратор акции Нина Кузина.

Напомним, в 2018 году в акции «Красная гвоздика» участвовали 63 региона России. Более 900 добровольцев распространили порядка 200 тыс. значков в парках, скверах и на центральных улицах своих городов.

По итогам акции 2018 года в стране было собрано пожертвований на сумму более 2,2 млн рублей. Так, в Калуге трём ветеранам Великой Отечественной войны были приобретены слуховые аппараты и дорогие медикаменты.