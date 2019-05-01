Чем Похвалихинский хуже Зеленского? В Нижнем Новгороде прошла «монстрация»

Нижний Новгород, , 19:10 — REGNUM На Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде в четвертый раз прошла первомайская «монстрация», собравшая в этом году около сотни человек. «Монстранты» собрались у Речного вокзала, завершилась акция у подножия Чкаловской лестницы, сообщает портал nn.ru.

Возглавило колонну граждан с абсурдными плакатами гигантское красное чучело дракона и лозунг на красном фоне «Против повышения возраста». Многие участники были в маскарадных костюмах, группа пастафарианцев — в дуршлагах на головах.

Лозунги в руках участников шествия — действительно абсурдные. Dramatic music playing (играет драматичная музыка — англ.), «Мам, купи мне динозавра», «Я — кулак, меня сжимали», «Мусор, берегись», «Хочу сосиску в тесте», «В стиле Мю», «После 2018-ти можно», «Это не плакат», «Пылесос умный, а ты — нет».

На паре плакатов упоминается Зеленский, как могут подумать не жители Нижнего Новгорода, речь идет о победителе недавних президентских выборов на Украине Владимире Зеленском. На самом деле, есть такая нижегородская улица — Зеленский съезд. Примеры плакатов: «Зеленский — наш съезд», «Чем Похвалихинский хуже Зеленского».

«Даже не знаю, о чем писать. Все вокруг похоже на какой-то оскорбительный фейк-ньюс», — гласил надпись на плакате одного из участников акции.

В этом году проведение «монстрации» было согласовано с администрацией города, причем изначально власти разрешили только провести митинг, но в итоге не стали возражать и против шествия.

Впервые «монстрация» прошла в Нижнем Новгороде в 2016 году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, шествие «монстрация» зародилось в Новосибирске в 2004 году. Оно представляет собою молодежную акцию постмодернистского характера, в ходе которой используются абсурдные и, преимущественно, аполитичные транспаранты и лозунги. В этом году в новосибирской акции приняли участие около 1,2 тыс. человек.

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