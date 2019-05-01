Сезон скачек открылся в Кабардино-Балкарии к Первомаю

Нальчик, , 18:46 — REGNUM В Кабардино-Балкарии к 1 мая открылся скаковый сезон. Сразу после праздничного митинга по случаю Дня мира и труда на республиканском ипподроме в Нальчике состоялись первые в 2019 году скачки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Руководитель республики, открывая праздник, отметил, что «любовь к коневодству, конному спорту — это историческая традиция народа Кабардино-Балкарии». Он призвал к продолжению этой традиции и пообещал приложить все силы для развития отрасли.

На открытии скакового сезона были разыграны призы в честь заслуженных людей республики — Героя Социалистического Труда Муссаби Ахметова, Героя Социалистического Труда Салиха Аттоева, Героя Социалистического Труда, ветерана Великой Отечественной войны Николая Евтушенко. Еще один приз был посвящен 25-летию парламента республики.