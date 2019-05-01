В единстве – наша сила: на шествие в Йошкар-Оле вышли 18 тыс. человек

Йошкар-Ола, , 18:10 — REGNUM В Марий Эл по всей республике в честь Первомая проходят шествия, митинги, праздничные концерты, неформальные маевки. В Йошкар-Оле в колоннах профсоюзов прошли, отстаивая права работников на достойный труд, около 18 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в союзе «Объединение организаций профсоюзов Марий Эл».

Причем по йошкар-олинским улицам прошли не только сотрудники предприятий и организаций столицы регионы, но и представители Медведевского и Оршанского районов, которых делегировали для участия в шествии работники бюджетной сферы.

К шествию, организованному Профобъединением, уже не первый год примыкают и представители нескольких политических партий, общественных организаций и движений, в том числе колонна Общенародного российского фронта.

Работники промышленных предприятий, бюджетной сферы, ученые, преподаватели и студенты, представители всех 12 территориальных организаций отраслевых профсоюзов. В руках демонстрантов были транспаранты с лозунгами: «В единстве — наша сила!», «В развитии производства — гарантия занятости!», «Достойная зарплата — здоровое общество!», «Достойный труд — безопасный труд!», «Базовые оклады бюджетникам — на уровне МРОТ!», «За фактический рост зарплаты человека труда!», «Молодежи — работу, жилье, детские сады!», «Росту тарифов и цен — рост заработной платы!», «Коллективный договор — лучшая защита работников!».

Также Первомай праздновали во всех муниципальных образованиях республики. В некоторых уголках Марий Эл массовые акции профсоюзов начались задолго до Первомая, чтобы люди смогли вступить в праздничный и победный май в хорошем настроении.

В Профобъединении выразили надежду, что с каждым годом все большее число жителей республики будут поддерживать профсоюзные лозунги.