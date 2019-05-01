Махачкала, Дагестан, , 18:04 — REGNUM

Во многих городах России прошла первомайская монстрация, в том числе состоялась она и в Махачкале. Однако из-за вмешательства сотрудников правоохранительных органов, акция, которая прошла в городе впервые, не приобрела запланированного масштаба.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM одна из участниц акции, сбор был запланирован на 11:00 возле здания Кумыкского музыкально-драматического театра. Однако перед началом шествия сотрудники полиции забрали у большинства молодых людей заготовленные плакаты и транспаранты, а также задержали двух участников мероприятия.

Со временем часть собравшихся разошлась, а оставшиеся порядка 20 человек всё же начали шествие (скорее это напомнило обычную прогулку) в сопровождении примерно такого же количества стражей порядка. Позже, по пути на один из городских бульваров, из-за полемики с полицейскими были задержаны и доставлены в отдел ещё двое участников акции, в том числе юрист Марат Исмаилов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация Махачкалы отказала организаторам монстрации в проведении акции. В своём решении мэрия города ссылалась на информацию, полученную от управления МВД. В ответе сообщалось, что правоохранительные органы не способны обеспечить охрану общественного порядка и безопасность участников в связи с сохраняющейся террористической угрозой. Организаторам было предложено провести шествие в один из дней в период с 13 по 24 мая.