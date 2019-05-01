1 Мая – один из любимейших народных праздников: шествие в Самаре

Самара, , 17:46 — REGNUM Первомай объединяет не только поколения, но и все слои общества, согревает сердца, радует и прививает уважение к труду. Этот год снова доказал, что 1 мая — один из любимейших народных праздников, шествием через площадь Куйбышева прошли 31 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Самарской области.

В колоннах прошли представители предприятий и организаций, которыми славится регион. Возглавили шествие победители конкурса «Профессионал года» и трудовая династия Гурьяновых, а также первые лица губернии, депутаты Государственной Думы РФ, депутаты Самарской Губернской Думы, герои социалистического труда, ветераны профсоюзного движения, представители общественных организаций области. В праздничном марше прошли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов и глава Самары Елена Лапушкина.

«Первомай уже многие десятилетия служит символом солидарности трудящихся, социальной справедливости, права каждого человека на труд, обеспечивающий достойные условия жизни. Этот праздник объединяет представителей всех поколений, профессий, национальностей и политических взглядов, вдохновляя нас на честный труд во благо региона и страны, во имя будущего наших детей. История Самарской области, ее победы и достижения стали возможны благодаря вкладу каждого человека, энергии, таланту, мастерству и трудолюбию наших земляков. Регион трудовой славы, «запасная» космическая столица страны, крупнейший центр автомобилестроения и нефтехимии, центр науки и культуры — все это о Самарской области, которой мы по праву гордимся. И сегодня жители региона с честью продолжают лучшие трудовые традиции отцов и дедов», — приветствовал участников мероприятия губернатор области.

Поздравил всех с праздником и Павел Ожередов, пожелав достойной зарплаты и условий труда, а также поблагодарив за работу и профессионализм.

В Самарской области шествия также прошли в Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Чапаевске, Похвистнево, Октябрьске, Кинеле, Жигулевске. С Новокуйбышевском и Тольятти Самару связал телемост и общий флешмоб «Мир! Труд! Май!».

Завершились праздничные мероприятия в Самаре танцами с техникой и выставкой «Фестиваль профессий».