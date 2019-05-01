В Калужской области в 2019 г. совершено более 500 эпизодов мошенничества

Калуга, , 17:43 — REGNUM По итогам первого квартала 2019 года на территории калужского региона зарегистрировано 524 преступления, совершенных мошенническим способом, что на 5,9% ниже по сравнению с отчетным периодом прошлого года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По информации ведомства, в регионе продолжают совершаться мошенничества в отношении пожилых граждан и лиц пенсионного возраста, под видом работников различных коммунальных и социальных служб, под предлогом обмена денег, помощи попавшим в беду родственникам.

Из общего количества зарегистрированных преступлений данного вида 287 или 71,2% составляют так называемые «дистанционные мошенничества», совершенные с использованием мобильных средств связи и сети интернет, из них наиболее часто совершались под предлогом: купли-продажи имущества по объявлениям; разблокировки банковской карты или отмены операции списания денежных средств с банковской карты; выплаты (страховки, кредиты, компенсации).

За три месяца 2019 года раскрыто 96 мошенничеств, в том числе дистанционных — 32; относящихся к категории тяжких — 13 и совершенных группой лиц по предварительному сговору — 24.