Белгородцы открыли Аллею Трудовой Славы и прошлись с абсурдными плакатами

Белгород, , 17:43 — REGNUM В Белгороде 1 мая прошло сразу два праздничных шествия. Первомай начался в областном центре с демонстрации профсоюзов и продолжился «монстрацией» — молодёжной акцией, участники которой несли плакаты без социальных и политических требований, но с шутками и смешными картинками.

Шествие профсоюзов, по данным портала «Бел.ру», собрало около трёх тысяч участников — белгородцев, жителей Губкина и Старого Оскола. На Аллее Славы в 2019 году разместили 34 организации — это промышленные предприятия, предприятия АПК, ЖКХ, транспорта, энергетики, торговли, общественного питания, бытового обслуживания; учреждения образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, социальной защиты, профессионального образования, культуры, органов местного самоуправления и профсоюзных организаций. Поздравлял белгородцев губернатор Евгений Савченко.

Позже на бульваре Первого салюта прошла первая в Белгороде «монстрация», собравшая около 50 участников. На неё белгородцы принесли уже другие плакаты: «Да пребудет с нами сила», «Ну и погодка!», «Пикатил, Пикачу, буду Пикатить», «Все на эволюцию», «Скалодром в каждый дом».

Впервые монстрацию провели в Новосибирске в 2004 году, где эта акция с годами стала одной из самых массовых. В течение нескольких лет у «монстрантов» возникали проблемы — вплоть до задержания организаторов. Инициативу перехватили и другие регионы, назвавшие «монстрациями» шествия молодёжи с остроумными плакатами. Однако в некоторых регионах монстрации не прижились: например, в Курске запланированную на 1 мая акцию не согласовали чиновники, а в Великом Новгороде всех 12 участников шествия задержала полиция.

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