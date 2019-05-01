В Сеуле осудили мошенников, собиравших деньги на подъем русского крейсера

Сеул, , 15:56 — REGNUM Суд Сеула признал мошенниками руководителей фирмы, собиравшей деньги на подъём русского крейсера «Дмитрий Донской», затонувшего в 1905 году во время Цусимского сражения в русско-японской войне, сообщает 1 мая южнокорейское агентство «Рёнхап».

Суд счел инициативу предпринимателей мошеннической, а информацию о якобы находящихся на борту 200 тоннах золота — не соответствующей действительности. Руководители занимавшейся данным проектом фирмы «Синиль» были осуждены на пять, четыре и два года тюрьмы.

Ранее руководители данной фирмы убедили своих инвесторов в том, что их экспедицией у корейского острова Уллындо был обнаружен затонувший в 1905 году русский крейсер «Дмитрий Донской», на борту которого имеется 200 тонн золота.

Напомним, крейсер «Дмитрий Донской», принимавший участие в 1905 году в Цусимском сражении в русско-японской войне, после того как битва был проиграна русской эскадрой, отправился во Владивосток. Однако его был настигнут японскими кораблями, преследовавшими оставшиеся на плаву русские боевые корабли, после чего, не желавший его сдавать экипаж, затопил судно.