В Риге состоялось массовое шествие против закрытия русских школ

Рига, , 15:34 — REGNUM Около 5 тысяч человек приняло участие в массовом шествии против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык в Риге.

О количестве участников акции сообщил депутат Европарламент от Латвии, являющийся сопредседателем партии «Русский союз Латвии» (РСЛ), Мирослав Митрофанов, чьи данные приводит «Комсомольская правда».

Шествие, начавшееся возле здания театра «Дайлес» после прохождения по центру Риги, завершилось митингом в одном из парков города. В руках участников были лозунги «Русские школы — наш выбор», «Нет ассимиляции!», «Рабы немы! Мы — не рабы!», «Русский язык — язык победы!».

Кроме этого, Мирослав Митрофанов рассказал, что акция 1 мая — это только одно звено в цепи протестов на ближайшие годы.

«Этот путь будет долгим, но он обязательно увенчается победой. Мы отстоим право обучать своих детей на родном, на русском языке», — заявил политик.

Отметим, ранее власти Латвии приняли закон, согласно которому школы национальных меньшинств в республике должны перейти на латышский язык. Реализация реформы должна начаться со следующего учебного года и закончится к 1 сентября 2021 года.