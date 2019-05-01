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В Первомай глава Удмуртии встретился с трудовой династией

Общество

Также руководитель республики принял участие в праздничном шествии в Ижевске

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В Первомай глава Удмуртии встретился с трудовой династией
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов с представителями династии Рахимовых-Коробейниковых

Ижевск, 1 мая 2019, 15:19 — REGNUM  Глава Удмуртии Александр Бречалов 1 мая встретился с трудовой династией Рахимовых-Коробейниковых, несколько поколений которой трудятся на концерне «Калашников», сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

За накрытым к чаю столом глава региона поговорил с представителями трех поколений — родителями, их детьми и внуками. Они рассказали руководителю республики о своей работе, идеях и планах на будущее.

«Три поколения инженеров, настоящие укротители станков и мастера производственных процессов», — написал Бречалов на своей странице в одной из социальных сетей.

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За чайным столом
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Удмуртии
За чайным столом

Глава Удмуртии отметил, что все представители династии — сильные и яркие люди.

«Здорово начинать первомайское утро в их дружном семейном кругу», — поделился впечатлением от встречи Бречалов.

Напомним, в праздничном шествии, которое прошло по улицам Ижевска, глава Удмуртии присоединился к колонне концерна «Калашников».

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1 мая
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