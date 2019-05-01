Спортивный Первомай: в Туле стартовала традиционная велогонка

Тула, , 15:18 — REGNUM Первомай в Туле отмечают традиционным шествием профсоюзов, а также — велогонкой, сообщает управление пресс-службы правительства региона 1 мая.

В этом году в торжественном шествии, посвященном празднику Дню весны и труда, приняли участие около 6,5 тыс. человек: в колонны объединились представители правительства Тульской области, органов исполнительной власти, администрации города, Тульской федерации профсоюзов, общественных объединений, жители Тулы.

«Нынешнее поколение достойно продолжает трудовые традиции предков. Сегодня все вместе мы стараемся делать Тульскую область более красивой и комфортной. Заслуги туляков регулярно отмечаются высокими государственными наградами. В этот день мы традиционно отмечаем заслуги представителей трудовых династий, работников предприятий, студентов профессиональных образовательных учреждений, добившихся в своем деле выдающихся успехов», — поздравил жителей области и города первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Валерий Шерин вручил награды представителям трудовых династий и конкурсов «Лучший по профессии». В числе награжденных — представители трудовой династии Рыбкиных, работников ООО «Донская машинно-технологическая станция «Верховье Дона» Узловского района, чей общий трудовой стаж составляет более 2 600 лет. Представители шести поколений династии Рыбкиных трудились и трудятся на земле. Главе трудовой династии Рыбкиных — Михаилу Яковлевичу Рыбкину, участнику взятия Берлина, в прошлом году исполнился 101 год.

Сегодня же в Туле стартовала традиционная Первомайская велогонка-критериум. На старт вышли более 100 спортсменов из Тулы и Тульской области.

Они проехали по улицам Менделеевская — Тургеневская — Советская — Ф. Энгельса. Также 1 мая на площади Ленина проходят соревнования на беговелах среди детей от 2 до 6 лет.