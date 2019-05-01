Чебоксары, Чувашия, , 15:05 — REGNUM

В Чувашии лучшие наставники в органах исполнительной власти будут награждаться ведомственными наградами и получать материальное поощрение. Соответствующий указ «О развитии института наставничества в Чувашской Республике» подписал глава региона Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно указу, наставничество определено «одним из приоритетных направлений реализации кадровой политики» для органов исполнительной власти республики, их подведомственных организаций, а также для хозяйствующих субъектов с долей участия Чувашии в уставном капитале более 50%. Внедрение наставничества с применением различных форм материального и нематериального стимулирования рекомендовано и остальным организациям.

Правительству Чувашии поручено организовать ежегодное проведение республиканского конкурса среди организаций на определение лучшей практики внедрения и развития наставничества.

Кроме того, планируется внести изменения в региональный закон о государственных наградах в части включения оснований для награждения лучших наставников. Органам исполнительной власти поручено учредить ведомственные награды для поощрения «граждан, успешно осуществляющих наставничество в соответствующей отрасли».