В Чечне на митинг в честь Первомая вышли более 180 тысяч человек

Грозный, , 15:04 — REGNUM Более 180 тыс. жителей Чечни приняли участие в праздничных митингах, посвященных Международному дню солидарности трудящихся. Мероприятия проходили под девизом «За справедливую экономику в интересах человека труда!», сообщили ИА REGNUM 1 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Около 100 тысяч жителей республики собрались перед мемориальным Комплексом Славы имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном. На митинге была принята резолюция, в которой высказаны слова солидарности с трудящимися всей России и поддержка действиям руководства Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем поздравлении с Днем весны и труда отметил, что «Первое мая является одним из самых любимых и массовых праздников в России». Особенным этот праздник является и для Чечни.

«Первое мая — особый весенний праздник для чеченского народа, который олицетворяет собой трудолюбие и жизненное начало. Благодаря огромным усилиям и созидательной энергии чеченского народа мы добились невиданных успехов. В рекордно короткие сроки восстановлены разрушенные в ходе военных действий города и села, построены школы, больницы, сады, ясли, стадионы, жилые дома, заводы и фабрики. Чеченская Республика превратилась в самый динамично развивающийся регион России с сильной экономикой и достойными для граждан условиями жизни.

Праздник продолжился праздничным концертом солистов чеченской эстрады.