Шествия, митинги, концерты и народные гуляния проходят 1 мая в Мордовии

Саранск, , 15:02 — REGNUM В День весны и труда в Саранске состоялось праздничное шествие, в котором приняли участие около 5 тыс. человек. Вместе с представителями трудовых коллективов, общественных организаций, молодежных движений в колоннах прошли спикер Госсобрания республики Владимир Чибиркин, глава правительства Владимир Сушков, главный федеральный инспектор по Мордовии Михаил Сезганов, глава администрации Саранска Петр Тултаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Акции, фестивали концерты, митинги, шествия и народные гуляния организованы по всей республике в рамках реализации указа главы региона Владимира Волкова «О проведении республиканских мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда».

Праздничная колонна проследовала от Кафедрального Собора Святого Праведного воина Феодора Ушакова через Советскую площадь в парк культуры и отдыха имени Александра Пушкина. Шествие сопровождалось игрой духового оркестра ОАО «Электровыпрямитель».

Участников мероприятия приветствовал председатель Федерации профсоюзов Мордовии Сергей Борисов.

«Для всех нас этот день символизирует приход весны, который задаёт новый ритм жизни, и мы всегда ожидаем от неё позитивных перемен, обновления, улучшения качества жизни. В то же время мы твердо знаем, что только упорным трудом может быть создано достойное будущее наших детей, благополучие всех и каждого», — уверен Борисов.

В основе планов республики лижет благополучие и уважение к людям труда — к тем, кто создает материальные и духовные блага, к тем, кто лечит и учит, кто обеспечивает мирный труд граждан. С особой благодарностью он обратился передовикам производства, победителям трудового соперничества, всем тем, кто своим самоотверженным трудом, талантом, профессиональным мастерством прославляют Мордовию.

«Этот праздник олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует сплоченность и единство всех созидательных сил, объединенных общим стремлением к миру, стабильности, благополучию и устойчивому развитию страны», — заключил Борисов и пожелал всем жителям региона крепкого здоровья, праздничного настроения, мира, добра и благополучия.

После окончания шествия в парке Пушкина на летней эстраде состоялся праздничный концерт.

Накануне в строящемся парке Победы на улице Ярославской состоялся пробный пуск фонтана. Сооружение подсвечивается 48 подводными светодиодными фонарями, а высота центральной струи, окруженной 10 пенными столбами, достигает 7 метров.