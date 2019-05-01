В Амурской области медикам выплачено 5,5 млн рублей долгов по зарплате

Благовещенск, , 15:04 — REGNUM Работникам одного из учреждений здравоохранения в Амурской области выплачены долги по заработной плате на общую суму свыше 5,5 млн рублей, сообщается 1 мая на официальном сайте Прокуратуры Амурской области.

«В результате принятых мер прокурорского реагирования работникам учреждения здравоохранения выплачена задолженность по зарплате на сумму свыше 5,5 млн. рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также сообщается, что прокуратурой Амурской области была проведена проверка исполнения трудового законодательства филиалом № 2 ФГУП «144 военный госпиталь» Федерального медико-биологического агентства России.

Последняя показала, что 65 работникам учреждения, в нарушение Трудового законодательства, не выплачивалась заработная зарплата с января по март 2019 года на сумму более 5,5 млн рублей.

По итогам проверки ведомством было направлено 65 заявлений в мировой суд о взыскании начисленной и не выданной заработной платы, которые были судом удовлетворены. Проверки прокуратуры исполнения работодателями условий Трудового законодательства продолжаются.