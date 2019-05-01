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Авиакомпания SAS продолжила отмену рейсов из-за забастовки пилотов

Общество

Пилоты бастуют, требуя повышения заработной платы

Авиакомпания SAS продолжила отмену рейсов из-за забастовки пилотов
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Самолёт авиакомпании SAS

Стокгольм, 1 мая 2019, 15:03 — REGNUM  280 авиарейсов дополнительно отменила авиакомпания SAS («Скандинавские авиалинии») в связи с забастовкой пилотов. Об этом 1 мая сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

Предполагается, что отмена рейсов коснётся как минимум 20 000 пассажиров. Руководство авиакомпании уверяет, что делает всё возможное, чтобы сократить количество отменённых рейсов.

При этом переговоры с пилотами по поводу урегулирования возникшего трудового спора ни к чему не привели.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене авиакомпанией SAS 1200 авиарейсов в связи с забастовкой пилотов. По подсчётам авиакомпании, отмена рейсов затронула, как минимум 100 тысяч пассажиров.

Напомним, трудовой спор между руководством авиакомпании и пилотами возник из-за заработной платы, которую пилоты считают неоправданно низкой. Забастовка началась 26 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакомпания SAS отменила более 1200 рейсов в связи с забастовкой пилотов

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