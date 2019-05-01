36 тысяч рязанцев вышли на Первомайское шествие

Рязань, , 14:50 — REGNUM Около 36 тысяч жителей Рязани приняли участие в праздничном шествии в Рязани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. В колоннах демонстрантов объединились ветераны труда, почетные и заслуженные работники, представители трудовых коллективов предприятий и организаций, предприниматели, студенты и школьники, руководители области и города, депутаты областной и городской думы. С рязанцами в торжественной колонне прошел губернатор Николай Любимов с семьей. Первомайские праздничные мероприятия прошли также во всех районах Рязанской области.

Первомайские колонны демонстрантов, с шарами, цветами, транспарантами традиционно прошли от площади Победы около МКЦ по Первомайскому проспекту, площади Ленина и Соборной.

После завершения шествия в Рязани начались народные гулянья — основная часть мероприятий проходит на площади Соборной.

Отметим, что с 18:00 откроется традиционное народное гулянье «Маевка на Почтовой». Жителей Рязани и гостей города ждут самые разнообразные развлечения — интерактивные площадки, танцевальные и концертные программы, выставки.