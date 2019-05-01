Роскомандазор заблокировал свыше 9,5 тысяч пиратских сайтов за 4 года

Москва, , 14:47 — REGNUM В России на сегодняшний день заблокировано свыше 9,5 тысяч пиратских сайтов, занимавшихся незаконным распространением контента, с момента вступления соответственных поправок к антипиратскому законодательству 4 года назад, сообщили 1 мая в Роскомнадзоре.

«На сегодняшний день Роскомнадзором обработано около 6 тыс. определений Мосгорсуда о принятии обеспечительных мер», — сообщил представитель ведомства, чьи слова приводит ТАСС.

Также, по его словам, в Роскомнадзор пришло свыше 500 решений от Мосгорсуда о постоянной блокировке ресурсов и более 5,5 тысяч решений Минкомсвязи, вынесенных в отношении копий заблокированных пиратских ресурсов.

«Сейчас доступ ограничивается к более 9,5 тыс. интернет-ресурсам», — заключили в ведомстве.

Напомним, новый закон, призванный урегулировать отношения ведомства с интернет-поисковиками и другими сетевыми площадками, предполагают разработать к осени 2019 года.