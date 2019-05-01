Первомай в Кирове: За справедливую экономику в интересах человека труда

Киров, , 14:24 — REGNUM 1 мая в Кирове прошла праздничная демонстрация, посвященная празднику Весны и Труда. Представители профсоюзных организаций, работники предприятий, ветераны труда, представители политических партии и общественных объединений прошли колонной по улице Московской от улицы Ленина до Театральной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

День международной солидарности трудящихся в 2019 году проводится в Кировской области под девизом «За справедливую экономику в интересах человека труда!». Глава областного правительства Александр Чурин поздравил кировчан и отметил, что 1 Мая — это праздник, объединяющий людей всех возрастов и профессий, каждый из которых может заявить о своих правах на безопасный труд, заработную плату и достойное пенсионное обеспечение.

«На протяжении нескольких десятилетий коллективы кировских предприятий поддерживают традицию первомайских демонстраций. И правительство Кировской области разделяет призыв, который заявлен в сегодняшней акции. Реализация задач по развитию экономики, которые стоят сегодня перед нашим регионом, во многом зависит от энергии, деловой активности работающего населения и его ориентированности на достойное будущее», — сказал Чурин, приветствуя участников мероприятия. Он добавил, что общими усилиями регион удастся сделать процветающим и комфортным для жизни.

Также с приветственным словом выступили председатель Федерации профсоюзных организаций области Роман Береснев, спикер Законодательного собрания Владимир Быков, глава Кирова Елена Ковалева.

«Мир, труд, взаимоуважение — эти ценности не поддаются времени, объединяют людей, дают уверенность в том, что намеченные планы будут воплощены в жизнь. Я желаю всем, чтобы эти весенние майские праздники подарили вам прекрасное настроение, позитивный настрой. Пусть в каждом доме царят мир и благополучие!», — пожелала Ковалева.

Вот уже на протяжении более 100 лет в первый майский день трудовой народ собирается для того, чтобы выразить свою солидарность, подчеркнул глава администрации Кирова Илья Шульгин.

«Поверьте, мы стараемся сделать все для того, чтобы ваши надежды оправдались, чтобы каждый наш житель был уверен в том, что за свой труд он получит справедливую зарплату. От всей души поздравляю всех, желаю крепкого здоровья, счастья, тепла в домах!», — заключил глава администрации.

В праздничном шествии приняли участие более 5 тыс. человек. Профсоюзная акция прошла и в районах Кировской области. Безопасность движения колонн в Кирове обеспечивали правоохранители на мотоциклах.