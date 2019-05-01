Праздник мира и добра: на Кубани отмечают Первомай

Краснодар, , 14:07 — REGNUM 65 тысяч жителей Краснодара приняли участие в демонстрации в День весны и труда 1 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края. Вместе с жителями региона в праздничной колонне прошли руководители области и города. Участники шествия прошли по улице Красной до Казачьей площади.

В этом году трудовые коллективы построились в соответствии с причастностью к реализации национальных проектов, в три больших блока: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономическое развитие».

«Это праздник, который по-настоящему любим жителями нашего края, это праздник мира и добра. Всех нас объединяет общее стремление — реализовать огромный потенциал Кубани, сделать ее богаче и красивее», — сказал, поздравляя жителей, губернатор Вениамин Кондратьев.

Отметим, что праздничные шествия прошли во всех муниципалитетах региона, но самым массовым оно стало в Краснодаре, собрав 65 тыс. человек. А в Сочи, где все колонны стилизовали в тематику российского флага, для прямой трансляции праздничного шествия в интернете было задействовано около 300 гаджетов.