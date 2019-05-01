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В Тамбове в первомайском шествии приняли участие 22 тыс. человек

Общество

Всего в области на демонстрации вышли 50 тыс. жителей

В Тамбове в первомайском шествии приняли участие 22 тыс. человек
Иллюстрация: Www.tambov.gov.ru
Первомай в Тамбове

Тамбов, 1 мая 2019, 14:02 — REGNUM  В Тамбове стали участниками праздничного шествия и митинга 22 тысяч человек, более 10 тысяч — в Мичуринске, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Всего на первомайские торжества вышли 50 тысяч жителей Тамбовщины.

В колонне от памятника Зое Космодемьянской до ледового дворца спорта «Кристалл» прошёл вместе со всеми губернатор Александр Никитин.

«Первомай — это праздник весны, мира, труда и, конечно, радости. Поздравляю всех жителей области с этим днем и желаю провести первомайские выходные в кругу семьи, с родными и друзьями. Мира всем, добра, благополучия», — сказал перед началом шествия глава региона.

Трудовые коллективы предприятий и организаций, члены политических партий, профсоюзные активы, представители учреждений образования, культуры, медицины, спортсмены вышли на улицы города, чтобы встретить Первомай.

После торжественного митинга у дворца спорта «Кристалл» начался праздничный концерт. Перед тамбовчанами выступили творческие коллективы города.

Праздничные мероприятия проходят в течение дня во всех городах и районах Тамбовской области.

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1 мая
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