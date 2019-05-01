Москва, , 13:32 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который изменяет систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны, что позволит увеличить их пенсии в среднем на 9,5 тыс. рублей в месяц. Закон опубликован сегодня, 1 мая, на официальном интернет портале правовой информации.

Напомним, что согласно действующему законодательству, для участников войны установлены соответствующие меры социальной поддержки. В частности, речь идет о льготах по пенсионному обеспечению в виде надбавок, увеличений и повышений пенсии или возможность получения двух пенсий сразу — страховой по старости и по инвалидности.

Те граждане, которые были уволены с военной или приравненной к ней службы, получает пенсии, начисленные исходя из денежного довольствия соответствующих категория военнослужащих и сотрудников учитываемого при исчислении пенсий (это оклад по должности, оклад по воинскому (специальному) званию и ежемесячная надбавка за выслугу лет).

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее поручил разработать мероприятия в рамках подготовки к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году. В рамках этих мероприятий и был разработан законопроект о повышении пенсий для участников войны, лиц, награждённых медалью «За оборону Ленинграда», инвалидов детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

Повышение пенсии будет достигнуто за счет отмены действующего сейчас ограничения размера денежного довольствия.

Правительство выделит на эти целы 950 млн рублей в 2019 году и до 1,42 млрд рублей в последующие годы.