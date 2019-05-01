В Санкт-Петербурге проведут опрос о госуслугах стоимостью 160 млн рублей

Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM Масштабный опрос общественного мнения граждан планируют провести власти Санкт-Петербурга. О проведении соответственного аукциона объявил в конце апреля Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр на портале проведения электронных торгов.

В ходе опроса планируется опрос 1 млн горожан на тему о качестве оказания государственных услуг в электронной форме через многофункциональные центры.

В результате планируется получить ответы горожан на вопросы о том, как часто они используют портал госуслуг, пользуются электронными документами, как относятся к использованию системы распознавания лиц камерами видеонаблюдения и многом другом.

Также известно, что стоимость социологического опроса составит 161,3 млн рублей и что заявки на участие в аукционе будут принимать до 6 мая.

Отметим, опрос планируется провести в течение 18 дней и ещё 7 дней будет дано исполнителю на исправление ошибок, если таковые будут обнаружены в анкетах.