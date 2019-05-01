Среда, 1 Мая 2019 года
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В Санкт-Петербурге проведут опрос о госуслугах стоимостью 160 млн рублей

Общество

Заявки на участие в аукционе на проведение опроса принимаются до 6 мая

Санкт-Петербург, 1 мая 2019, 13:33 — REGNUM  Масштабный опрос общественного мнения граждан планируют провести власти Санкт-Петербурга. О проведении соответственного аукциона объявил в конце апреля Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр на портале проведения электронных торгов.

В ходе опроса планируется опрос 1 млн горожан на тему о качестве оказания государственных услуг в электронной форме через многофункциональные центры.

В результате планируется получить ответы горожан на вопросы о том, как часто они используют портал госуслуг, пользуются электронными документами, как относятся к использованию системы распознавания лиц камерами видеонаблюдения и многом другом.

Также известно, что стоимость социологического опроса составит 161,3 млн рублей и что заявки на участие в аукционе будут принимать до 6 мая.

Отметим, опрос планируется провести в течение 18 дней и ещё 7 дней будет дано исполнителю на исправление ошибок, если таковые будут обнаружены в анкетах.

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Социологические опросы
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