В профсоюзном шествии в Ижевске приняли участие около 50 тыс. человек

Ижевск, , 13:21 — REGNUM В Ижевске в первомайской демонстрации приняли участие представители трудовых коллективов промышленных предприятий и бюджетных учреждений Удмуртии, ветераны, студенты вузов и учащиеся образовательных учреждений. Во главе праздничной колонны прошли члены правительства, депутаты Госсовета региона и гордумы Ижевска, члены Общественной палаты Удмуртии, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Глава Удмуртии Александр Бречалов присоединился к колонне группы компаний «Калашников».

Открыл праздничное шествие председатель Федерации Профсоюзов Удмуртии Сергей Шерстобит. Также поздравил собравшихся с Днем труда представитель концерна «Калашников» Владимир Суслопаров. Он напомнил, что предприятие и вся республика готовятся к 100-летнему юбилею знаменитого оружейника Михаила Калашникова.

По данным республиканского управления МВД, в праздничном шествии по улицам Ижевска прошли 50 тыс. человек. Всего в республике Первомай вышли отмечать около 80 тыс. жителей. Пока все мероприятия проходят без происшествий, нарушений общественного порядка не допущено.

Праздник продолжится 51-й традиционной кольцевой велогонкой «Критериум», участниками которой станут 250 спортсменов из спортивных школ Удмуртии, Самарской и Московской областей, Санкт-Петербурга.

У ротонды на театральной площадке все желающие смогут принять участие в создании спектакля по произведениям Александра Пушкина «Без предисловий в сей же час». Ближе к вечеру состоится танцевальный баттл «ПервоМай», главным призом которого станет возможность бесплатного участия в творческом форуме «Таврида» в Крыму в ходе июльской смены.