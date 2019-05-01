Омские власти 1 мая объявили о работе по повышению доходов населения

Омск, , 13:18 — REGNUM Праздничные мероприятия, посвященные Дню весны и труда, проходят 1 мая в Омской области. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, праздник в Омске начался с шествия от историко-краеведческого музея по улице Ленина до Соборной площади. Губернатор Александр Бурков на первомайском митинге заявил, что поставил задачу областному правительству разработать программу повышения доходов населения региона.

Уточняется, что в Омске в праздничном шествии приняли участие более 15 тысяч человек. А митинг состоялся на Соборной площади.

На митинге Бурков подчеркнул, что повышение зарплаты — это экономическая необходимость для развития региона:

«Сегодня невозможен экономический рост без высокого потребительского спроса, а, значит, без высоких зарплат. Нам с вами необходимо принимать все усилия для того, чтобы повышать уровень жизни населения».

Глава региона подчеркнул, что областное правительство должно разработать программу повышения доходов населения Омской области. Также он отметил, что необходимы выработка механизма сдерживания роста цен и борьба с «серыми» зарплатами.

«В рамках реализации национальных проектов Омская область получит порядка 130 млрд рублей на ближайшие пять лет. Эти средства пойдут в сферу образования, здравоохранения, для решения вопросов благоустройства и создания новых рабочих мест», — сказал Александр Бурков, поздравляя жителей области с Днём весны и труда.

После митинга губернатор Александр Бурков и председатель Федерации Омских профсоюзов Сергей Моисеенко выпустили в небо белых голубей — символ счастья, мира и единства региона. Праздник продолжился концертом «#Маёвка55».

По данным Омскстата, средняя зарплата в регионе в 2018 году составляла 35 733,1 руб., в Омске — 39 917,9 руб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 мая, жители России празднуют День весны и труда. Праздничным мероприятиям посвящена специальная онлайн-трансляция ИА «Первомай в регионах РФ».