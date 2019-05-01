Кембридж, Великобритания, , 13:20 — REGNUM

Кембриджский университет проведет двухгодичное внутренне расследование о том, какую он получал выгоду от работорговли за последние несколько веков своей истории, сообщила 30 апреля газета The Times.

В расследовании предполагается провести оценку той возможной косвенной или прямой финансовой выгоды, полученной учебным заведением.

Главным предметом расследования, за которое будут отвечать два постоянных сотрудников Центра африканских исследований Кембриджского университета, станут финансовые пожертвования университету и предметы, полученные им в дар. Предполагается найти вероятную прибыль университета от тех, кто когда-то наживался от работорговли.

Также в ходе расследования эксперты буду выяснять как сильно работы ученых из Кембриджского университета повлияли на формирование идей превосходства одних народов над другими и расовые стереотипы.

Отметим, ранее в 2018 году подобное расследование провел Университет Глазго. По его итогам выяснилось, что университет в свое время получил почти 200 млн фунтов стерлингов, в виде пожертвований от связанных с работорговлей.