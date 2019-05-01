Юрист из Либерии получил престижную награду за защиту окружающей среды

Монровия, , 13:20 — REGNUM Юрист из Либерии смог остановить уничтожение более 200 тысяч гектаров тропического леса был награжден престижной наградой Goldman Environment Prize, передает CNN Africa.

По информации издания, 53-летний Альфред Браунелл был вынужден эмигрировать в США после того, как в Либерии он запустил кампанию против сингапурского предприятия Golden Veroleum Liberia (GVL). GVL является крупнейшим производителем пальмового масла в мире. После публичных обвинений предприятия Браунелл начал получать угрозы и принял решение об иммиграции. Однако запущенная им кампания имела успех, и лес удалось спасти.

Браунелл получил награду в понедельник, 29 апреля. Goldman Environment Prize ежегодно вручается шести активистам из разных стран, принявшим активные меры и рисковавшим собственной жизнью ради защиты планеты.

«Бесстрашный активизм Браунелла перед лицом шантажа, оскорблений и угроз смерти спас 207 806 гектаров лесов Либерии — около 94% которых были переданы GVL», — сообщает орган по вручению наград.

Среди других награжденных — активисты из ЮАР и северной Македонии.

В 2010 году правительство Либерии передало 543 600 акров (около 207 806 гектаров) лесов в округе Сину на юго-западе страны предприятию GVL для добычи пальмового масла.

Однако вскоре после заключенного соглашения жители начали жаловаться на то, что компания вырубает леса, не получив согласия местных жителей. Они предъявили жалобы, заявляя, что представители компании уничтожили священные места, а также могилы предков.

Совместно с лидерами сообществ Браунелл начал кампанию по защите лесов в 2012 году, направив официальные жалобы в соответствующие инстанции. В 2016 году правозащитника и его семью вынудили иммигрировать в США, но несмотря на это он не прекратил борьбы и продолжил борьбу за защиту лесов Либерии.