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«По-настоящему народный»: в Волгограде отмечают Первомай

Общество

Тысячи волгоградцев вышли на акции профсоюзов

«По-настоящему народный»: в Волгограде отмечают Первомай
Иллюстрация: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Первомай в Волгограде

Волгоград, 1 мая 2019, 12:43 — REGNUM  Многочисленными митингами и шествиями отмечают Первомай в Волгоградской области — 1 мая акции профсоюзов проходят во всех районах региона, но самые массовые из них состоялись в Волгограде. Тысячи жителей приняли участие в демонстрации и праздничном концерте, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Первомайское шествие в Волгограде стартовало от площади Ленина, колонны демонстрантов дошли до площади Павших Борцов, где под девизом «За справедливую экономику в интересах Человека Труда!» прошел митинг-концерт.

«Первое Мая — это праздник Весны, Мира и Труда. По-настоящему народный — для многих из нас это праздник из детства. Он сохранился, и сегодня, как и прежде, мы собираемся семьями, трудовыми коллективами, со своими друзьями, выходим на демонстрацию и показываем свою солидарность», — сказал в ходе митинга губернатор Андрей Бочаров.

Отметим, что всего в Волгоградской области на 1 мая запланировано 85 массовых мероприятий, в том числе — демонстрация, четыре шествия и 11 митингов. В них примут участие, по прогнозу, около 70 тыс. человек. Охраняют правопорядок около 2,5 тыс. силовиков.

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1 мая
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