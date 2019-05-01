Крым, Труд, Май – в Крыму отмечают день солидарности трудящихся

Симферополь, , 12:29 — REGNUM Многочисленные праздничные демонстрации, приуроченные к празднику весны и труда, прошли в городах Крымского полуострова 1 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Симферополе первомайская демонстрация началась в 10:00. Работники заводов, школ, кадеты и юнармейцы, представители органов власти, политических партий и общественных организаций прошли по центральной улице города им. Кирова.

По словам главы республики Сергея Аксёнова, правовая защита трудящихся — главная задача власти и профсоюзов.

«В случае возникновения сложной ситуации, каждый человек должен найти поддержку. Мы все держимся на людях труда. Каждый труд ценен, достоин уважения независимо от того, кто в какой роли и какое количество времени ему отдаёт», — отметил глава РК.

В праздничном шествии также приняли участие представители делегаций из США, Швеции, Великобритании, Израиля и Непала.

«Очень приятно находиться здесь. Люди очень приветливые. Большое удовольствие и большая честь участвовать в этом шествии», — заявил журналистам американский представитель «Всемирной сети против оружия и ядерного оружия в мире» Брюс Гегнон.

В Керчи, Судаке, Евпатории, Феодосии и Ялте после праздничного шествия состоялись торжественные митинги. Также в городах ожидаются концерты и дискотеки с участием местных коллективов и приглашённых артистов.

По данным МВД, в Симферополе участие в праздничных мероприятиях приняли 28 тысяч человек, в целом по Крыму — около 48,5 тысячи.

В Севастополе после шествия по центральным городским улицам торжественно открыли парусный сезон крейсерских яхт России (внутренний рейд Севастопольской бухты, Балаклава, бухта Стрелецкая, Казачья, Ласпи). Также в городе вскоре начнутся два народных фестиваля: национальной кухни народов и «Высота Горная».

Утром 2 мая на Ангарском перевале состоится традиционная партизанская маёвка — во славу и в память народных мстителей, 75 лет назад вместе с Красной Армией освободивших полуостров от фашистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на майские праздники в Крыму ждут 240 тысяч туристов, что на 40% больше, чем в прошлом году.

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