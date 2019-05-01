Первомай: на Красной площади потребовали поменять экономический курс РФ

Москва, , 11:52 — REGNUM Для повышения качества жизни населения, сокращения числа бедных необходимо скорректировать ряд направлений экономической политики Российской Федерации, заявил председатель федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков во время своего выступления перед участниками первомайского шествия на Красной площади в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Митинги проходят сегодня от Камчатки до Калининграда. На Дальнем Востоке уже завершились демонстрации, и они собрали в полтора раза больше участников, чем планировалось. Люди требуют, чтобы их доходы соответствовали всё возрастающим тарифам, налогам и другим обязательным платежам. Некоторые пути развития нашей экономики должны быть скорректированы. Чтобы заработная плата была достойной, чтобы экономическая жизнь была всё более активной. Только так создаются новые рабочие места, новая жизнь. Сегодня особый год — год столетия международной организации труда. А это мировой трудовой парламент, который разрабатывает конвенции и рекомендации, которые должны включаться в законодательство любой страны. Мы должны быть уверены, что достойный труд в конечном итоге победит в нашей стране», — сказал Шмаков.

Шествие профсоюзных организаций прошло в Москве на Красной площади от Храма Василия Блаженного до Исторического музея.