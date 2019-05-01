Ханты-Мансийск, Югра, , 12:01 — REGNUM

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа России приняло решение о выплате компенсации за учебу студентам, которые являются представителями малочисленных народов Севера. Об этом сообщил на пресс-конференции директор департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры Алексей Дренин.

По словам чиновника, в настоящее время в регионе сформирован перечень специальностей, направлений деятельности и профессий, которые связаны с сохранением самобытной культуры и родного языка малочисленных коренных северных народов и по которым предусмотрена компенсация за учебу.

«Этот перечень помогали составлять представители общественных организаций и главным образом сами представители коренных этносов региона», — рассказал Алексей Дренин.

Также он сообщил, что компенсация будет выплачиваться студентам после заключения с ними договора, что они проработают по указанной специальности на территории региона сроком не менее три года.

Кроме этого, Алексей Дренин рассказал, что размер компенсации за учебу составит до 100 рублей.

При этом государственная программа, ввиду того, что она была введена 1 января 2019 года, будет распространена на учащихся вне зависимости от курса обучения — важно чтобы их специальность соответствовала списку необходимых Югре специальностей.