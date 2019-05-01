«Во славу Иркутской области и всей России»: Первомай в Приангарье

Иркутск, , 11:43 — REGNUM Митинг по случаю Первомая в Иркутской области прошёл под девизом «За справедливую экономику в интересах человека труда!». В этом мероприятии и праздничном шествии, по оценке ИА «IrkutskMedia», приняли участие около четырёх тысяч человек.

Обращаясь к жителям области, губернатор-коммунист Сергей Левченко, в частности, сказал:

«Сегодняшний праздник Первомая — праздник замечательный для всех трудящихся не только нашей страны. Этот праздник мы в советское время привыкли отмечать трудовыми успехами. И сегодня молодое поколение перенимает те традиции, которые есть у ветеранов, когда у нас было огромное количество всесоюзных ударных комсомольских строек. Я желаю молодым людям, чтобы им пришлось так потрудиться во славу Иркутской области и всей России, как трудились ветераны. Хочу поздравить всех с Первомаем и пожелать в этот весенний день здоровья, счастья, успехов и надежды на победу».

Также глава Приангарья в составе праздничной колонны прошёл по центральным улицам Иркутска до мемориального комплекса «Вечный огонь», где в память павшим были возложены цветы.

Напомним, сегодня, 1 мая, праздник Весны и Труда отмечают не только в России, но и сотнях других стран мира.