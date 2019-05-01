Российская памятная купюра 100 рублей попала в список лучших банкнот мира

Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Российская памятная купюра, выпущенная к чемпионату мира по футболу в Москве 2018 года, попала в список лучших банкнот мира, об этом сообщается 1 мая на сайте Международного банкнотного общества (IBNS).

Победителем конкурса IBNS на лучшую банкноту мира стали канадские 10 долларов, и они сразу были фаворитами в борьбе за звание лучшей банкноты. Канадские купюры изготовлены с использованием полимера и других высокотехнологических материалов, для того чтобы исключить возможность подделки.

За канадской купюрой в числе лучших банкнот 2018 года «последовали швейцарские 200 франков, норвежские 500 крон, российские 100 рублей и купюра 40 долларов Соломоновых островов», говорится в сообщении на сайте IBNS.

Напомним, российская памятная к чемпионату мира по футболу в Москве банкнота достоинством в 100 рублей введена в обращение 22 мая 2018 года. Для её изготовления также использован полимерный субстрат. На её лицевой стороне изображен держащий в руках мяч мальчик и голкипер, летящий в прыжке за мячом, а на оборотной — футбольные болельщики и футбольный мяч в виде земного шара.

Также напомним, конкурс на лучшую банкноту проводится IBNS с 2005 года.