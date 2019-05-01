Жители Тувы получили государственные награды

Кызыл, , 11:21 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол вручил государственные награды людям труда. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, традиционная церемония вручения государственных наград состоялась накануне Первомая.

«Дорогие земляки! Наша встреча, посвящённая вручению государственных наград, проходит накануне первомайского праздника. Именно в эти дни мы с особой теплотой и благодарностью говорим о Человеке Труда, об отношении всех наших тружеников к делу, которым они занимаются. Чествуем тех наших земляков, кто добился замечательных успехов в общественной жизни, в разных областях экономики и социальной сферы республики», — сказал Кара-оол, обращаясь к собравшимся.

Медаль Тувы «За доблестный труд» получил заведующий кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» Тувинского государственного университета, заслуженный работник республики, обладатель золотой медали «За профессиональное мастерство» Борис Кара-Сал. Он является автором более 100 научных трудов, обладателем шести патентов и авторских свидетельств.

Также медали «За доблестный труд» удостоен директор Кызылского транспортного техникума, почётный работник среднего профессионального образования, почётный дорожник России Юрий Сенников.

В числе представленных к госнаградам немало работников культуры. Один из них — заслуженный артист Российской Федерации Эдуард Ондар.

Медали удостоены народный мастер, член Союза художников России и Союза художников республики, заслуженный художник России и народный художник Тувы Эрес-оол Байынды, ветеран, заслуженный работник культуры республики Михаил Айыжи.

В списке награждённых — заслуженный работник транспорта Тувинской АССР, почётный работник транспорта России, дежурный штурман авиационного предприятия «Аэропорт Кызыл» Владимир Васильев.

Получила медаль ветеран труда, активистка женского и ветеранского общественных движений, заслуженный работник республики Клара Тогус-оол.

Всего в списке награждаемых государственными наградами Российской Федерации и Республики Тува в честь праздника Весны и Труда — 35 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Кызыле сегодня, 1 мая, прошёл парад-шествие в честь праздника Весны и Труда. В нём приняли участие порядка 3100 человек. Всего на праздник пришли около 7 тысяч человек.

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