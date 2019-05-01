В первомайской демонстрации приняли участие 8 тыс. саратовцев

Саратов, , 11:13 — REGNUM В Саратове колонны демонстрантов — представителей власти, работников саратовских, энгельсских предприятий и организаций, профсоюзов, студентов саратовских вузов — прошли по пр. Кирова от ул. Чапаева до площадки перед зданием консерватории. Традиционно по окончанию шествия на городских площадках организованы концертные выступления.

В целом в первомайских мероприятиях приняли участие свыше 8 тысяч саратовцев и гостей города.

Губернатор Валерий Радаев принял участие в торжествах по случаю Праздника весны и труда.