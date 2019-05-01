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В первомайской демонстрации приняли участие 8 тыс. саратовцев

Общество

По окончанию шествия на городских площадках организованы концертные выступления

В первомайской демонстрации приняли участие 8 тыс. саратовцев
Иллюстрация: Saratov.gov.ru
Первомайская демонстрация в Саратове

Саратов, 1 мая 2019, 11:13 — REGNUM  В Саратове колонны демонстрантов — представителей власти, работников саратовских, энгельсских предприятий и организаций, профсоюзов, студентов саратовских вузов — прошли по пр. Кирова от ул. Чапаева до площадки перед зданием консерватории. Традиционно по окончанию шествия на городских площадках организованы концертные выступления.

В целом в первомайских мероприятиях приняли участие свыше 8 тысяч саратовцев и гостей города.

Губернатор Валерий Радаев принял участие в торжествах по случаю Праздника весны и труда.

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1 мая
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