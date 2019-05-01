В шествии с абсурдными лозунгами в Томске приняло участие около 50 человек

Томск, , 11:05 — REGNUM В молодежном шествии с абсурдными лозунгами в Томске приняло участие около 50 человек, сообщает 1 мая портал vtomske.ru.

Шествие, называемое организаторами «Монстрация», было проведено на улице имени Бакунина, где организаторы решили проводить свое мероприятие после того, как мэр Томска посчитал, что сквер имени Ворошилова на 5-й Армии — это неподобающее место для такого рода акций.

Принявшие участие в шествии несколько раз прошли по улице с лозунгами абсурдного содержания в руках. Среди них присутствовали такие как «Объявляю ничего», «Дельфинарии всех стран объединяйтесь», «Человек человеку свет», «Всем спасибо, все несвободны» и другие.

Напомним, шествие «Монстрация» зародилось в Новосибирске в 2004 году и проводится 1 мая. Оно представляет собою молодежную акцию постмодернистского характера, в ходе которой используются абсурдные и аполитичные транспаранты и лозунги. Также подобные шествия состоятся в таких сибирских городах как Новосибирск, Красноярск, Омск и Барнаул.