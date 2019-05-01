Абакан, Хакасия, , 10:44 — REGNUM

Республика Хакасия встретила Первомай. Торжественный митинг и масштабное шествие состоялись в Абакане. Кавалеры медали «Трудовая доблесть Хакасии», представители профсоюзных, общественных и политических организаций под звуки духового оркестра прошли колонной от гостиницы «Дружба» до Первомайской площади, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

1 мая в Хакасии R-19.ru

Жителей Хакасии с праздником поздравил глава региона Валентин Коновалов.

«Я хотел бы выразить искреннюю признательность ветеранам, для меня сегодня было честью идти в колонне с кавалерами медали «Трудовая доблесть Хакасии». Благодарю всех, кто вносит свой вклад в укрепление и развитие родной республики», — сказал он.

Коновалов вручил выдающимся мастерам своего дела медали «Трудовая доблесть Хакасии». Награду получили врач-лаборант клинико-диагностической лаборатории республиканской клинической больницы имени Г. Я. Ремишевской Сусанна Ревтова, член регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Надежда Хайлова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 Мая в России отмечают День весны и труда. Традиционно по всей стране проходят массовые демонстрации, концерты и народные гуляния. Самое интересное о праздновании Дня трудящихся читайте в онлайн-трансляции ИА REGNUM «Первомай в регионах РФ».