Снежный Первомай в Горно-Алтайске собрал 4,5 тыс. человек

Горно-Алтайск, , 10:48 — REGNUM В Республике Алтай, несмотря на резкое похолодание и снег, по случаю Первомая организовали одно из самых массовых праздничных шествий. Судя по фотографиям, опубликованным официальным сайтом республиканского правительства, мероприятие, проведённое в Горно-Алтайске, собрало самых разных трудящихся — от чиновников министерств Республики Алтай до представителей федеральных структур — ГУ МЧС РФ и даже Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По сложившейся традиции по главному проспекту Горно-Алтайска состоялось шествие городских трудовых коллективов различных сфер деятельности и общественных организаций. Делегации коллективов приветствовали врио губернатора Олег Хорохордин, председатель Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюлентин, Главный федеральный инспектор по Республике Алтай Дмитрий Колозин, представители исполнительной и законодательной власти, общественность региона», — отмечается в официальной информации алтайских властей.

По их данным, участие в шествии приняли 4,5 тысячи горожан, а всего в праздничных мероприятиях, проводимых сегодня, 1 мая, в Республике Алтай, участвуют более 11 тысяч человек.

Напомним, ранее Олег Хорохордин, поздравляя жителей региона с Первомаем, отметил, что Алтай — это удивительный уголок нашей страны, где жители плодотворно трудятся на благо своей малой Родины, трепетно относятся ко всему, что дала им природа, бережно хранят ее чистоту и уникальность.

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