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Снежный Первомай в Горно-Алтайске собрал 4,5 тыс. человек

Общество

Отметились многие республиканские чиновники и даже представители федеральных структур

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Снежный Первомай в Горно-Алтайске собрал 4,5 тыс. человек
Иллюстрация: Правительство Республики Алтай
Первомай в Горно-Алтайске

Горно-Алтайск, 1 мая 2019, 10:48 — REGNUM  В Республике Алтай, несмотря на резкое похолодание и снег, по случаю Первомая организовали одно из самых массовых праздничных шествий. Судя по фотографиям, опубликованным официальным сайтом республиканского правительства, мероприятие, проведённое в Горно-Алтайске, собрало самых разных трудящихся — от чиновников министерств Республики Алтай до представителей федеральных структур — ГУ МЧС РФ и даже Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Представители Роспотребнадзора участвуют в праздничном шествии. Первомай в Горно-Алтайске
Иллюстрация: Правительство Республики Алтай
Представители Роспотребнадзора участвуют в праздничном шествии. Первомай в Горно-Алтайске

«По сложившейся традиции по главному проспекту Горно-Алтайска состоялось шествие городских трудовых коллективов различных сфер деятельности и общественных организаций. Делегации коллективов приветствовали врио губернатора Олег Хорохордин, председатель Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюлентин, Главный федеральный инспектор по Республике Алтай Дмитрий Колозин, представители исполнительной и законодательной власти, общественность региона», — отмечается в официальной информации алтайских властей.

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Праздничная колонна на Первомае. Горно-Алтайск
Иллюстрация: Правительство Республики Алтай
Праздничная колонна на Первомае. Горно-Алтайск

По их данным, участие в шествии приняли 4,5 тысячи горожан, а всего в праздничных мероприятиях, проводимых сегодня, 1 мая, в Республике Алтай, участвуют более 11 тысяч человек.

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Участники первомайского шествия в Горно-Алтайске
Иллюстрация: Правительство Республики Алтай
Участники первомайского шествия в Горно-Алтайске

Напомним, ранее Олег Хорохордин, поздравляя жителей региона с Первомаем, отметил, что Алтай — это удивительный уголок нашей страны, где жители плодотворно трудятся на благо своей малой Родины, трепетно относятся ко всему, что дала им природа, бережно хранят ее чистоту и уникальность.

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Горно-Алтайск. Первомай. Медведь
Иллюстрация: Правительство Республики Алтай
Горно-Алтайск. Первомай. Медведь

Читайте ранее в этом сюжете: Врио губернатора Республики Алтай: «Сделаем нашу жизнь лучше»

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1 мая
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