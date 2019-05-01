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В Кемерово закрылась скандально известная пекарня

Общество

Предприятие продавало хлеб не для всех

Кемерово, 1 мая 2019, 10:41 — REGNUM  Работа кемеровской пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», в которой отказались обслуживать граждан с нетрадиционной сексуальной ориентацией, приостановлена. Об этом 1 мая сообщили в своем Instagram владельцы предприятия.

«Из-за лживых нападок нам пришлось временно закрыть наш магазин до урегулирования всех юридических вопросов», — говорится в сообщении.

При этом владельцы заявили, что, несмотря на это он продолжают свою деятельность и предложили заказчикам приобретать их продукцию через интернет.

Также владелец пекарни особо подчеркнул, что предприятие закрыто не из-за качества продукции, а «по другим причинам».

Отметим, пекарня «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых» была открыта в Кемеров в феврале 2019 года и у нее при входе была размещена табличка, в которой в нецензурной форме сообщалось, что в данном заведении не обслуживаются граждане с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Сам владелец тогда заявил, что, по его мнению, данная табличка не является дискриминирующей, а провоцирует «нормальных людей» на изменение образа жизни.

Позднее стало известно, что проверка Роспотребнадзора выявила на предприятии многочисленные нарушения, такие как отсутствие централизованного водоснабжения и канализации.

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Сексуальные меньшинства и гомофобия
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