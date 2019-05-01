Первомайский «официальный» митинг объединил 25 тыс. жителей Екатеринбурга

Екатеринбург, , 10:42 — REGNUM В Екатеринбурге прошла «официальная» часть первомайской демонстрации. Шествие и завершающий его митинг на площади 1905 года собрали более 20 тысяч человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сама демонстрация прошла без лозунгов — многочисленные трудовые коллективы лишь представляли свои предприятия. Присутствовали труженники и известных на всю страну НПО Автоматики, Завода имени Калинина, так и сравнительно небольшие группы с малоизвестных фирм. Немалую часть шествия заполнили собой студенты уральских вузов и официальных профсоюзов.

Из представителей власти на торжественном митинге присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Заксобрания региона Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, руководитель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских и другие чиновники. Чиновники традиционно отметили трудовой вклад Урала в жизнь страны. В который раз был процитирован Твардовский с его «Урал — опорный край державы».

Однако выступавшие представители профсоюзов внесли долю скепсиса в общий хор славословия. Даже представитель «Единой России» Ветлужских, ранее отказавшийся продолжать борьбу против «пенсионной реформы», отметил, что у жителей страны снизилась покупательская способность. А представитель медицинского профсоюза отметила, что в отрасли налицо дефицит кадров.

«Сложно добиться качественной и доступной медицины, если труд работников здравоохранения не будет оценён по достоинству!», — заявила медик.

Также с трибуны звучали требования справедливо индексировать зарплаты и повысить их на 10%. Кроме того. участники митинга требовали гарантированных рабочих мест для молодёжи после выпуска из учебных заведений.

Напомним, вся Россия отмечает сегодня День весны и труда.

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